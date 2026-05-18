Area Interna di Troina, c’è il sì della Regione: ora via libera a opere e investimenti nei 14 comuni

Con Delibera n. 191 del 14 maggio 2026, la Giunta Regionale ha conferito all’Area Interna di Troina le funzioni di organismo intermedio per l’attuazione delle operazioni selezionate e dotate di copertura finanziaria nell’ambito della Priorità 0006 “Verso le strategie di sviluppo territoriale in Sicilia”. Il passaggio successivo è la stipula della convenzione tra il presidente dell’Unione dei Comuni dell’Area Interna di Troina, Alfio Giachino, e i dirigenti generali: Salvatore Taormina del Dipartimento regionale dell’Autonomie locali, Carmelo Frittitta del Dipartimento regionale dell’Energia, Salvatore Lizzio del Dipartimento regionale delle Infrastrutture e Giovanni Bologna del Dipartimento regionale della Pianificazione strategica. Si tratta di opere da realizzare nei 14 comuni dell’Area Interna di Troina, che ha una popolazione di 80 mila abitanti ed un territorio esteso 1355 km quadrati.

Interventi a Gagliano, Agira e Cerami

Queste sono le opere da fare nei comuni di: Gagliano, lavori di consolidamento costone roccioso sovrastante via Canne e di manutenzione straordinaria dell’aula consiliare e degli archivi comunali, manutenzione straordinaria sp 139; Agira, lavori di riqualificazione dell’immobile ed area ex macello, riqualificazione asse viario di collegamento con ss 121; Cerami, valorizzazione, e fruizione miglioramento spazi pubblici per favorire attrattività turistica e residenziale in via della Regione, realizzazione pista elisoccorso ed efficientamento rete pubblica illuminazione.

Progetti a Villarosa, Nissoria e Troina

Villarosa, valle del Morello trasversalità nelle acque e nella storia, realizzazione di un parco scientifico, tecnologico e naturalistico nei lotti A e B; Nissoria, riqualificazione spazi pubblici e rigenerazione e strutture pubbliche a servizio del tessuto produttivo locale, ammodernamento strada comunale extraurbana di collegamento con ss 121 e 117, messa in sicurezza circonvallazione e prolungamento di via Sambuci; Troina, completamento e adeguamento funzionale palazzo Sollima da adibire a pinacoteca di arte moderna e altre esposizioni, riqualificazione di piazza Nino Grippaldi e messa in sicurezza strada Ancipa.

Opere previste a Nicosia, Leonforte e Catenanuova

Nicosia, messa in sicurezza e riqualificazione infrastrutturale urbana e restauro dell’ex monastero di Santa Domenica; Leonforte, rifunzionalizzazione di villa Bonsignore, rigenerazione e riqualificazione del giardino delle Ninfe, ammodernamento e messa in sicurezza sp 39 e strada comunale extraurbana di collegamento di contrada Monachello con sp 33; Catenanuova, realizzazione di un’area attrezzata per la sosta di camper e recupero funzionale del campo di tennis, realizzazione strada di collegamento viario sp 24 bis e 111.

Rigenerazione urbana e viabilità nei comuni dell’area

Valguarnera, rigenerazione urbana di un tratto di via Sant’ Elena, manutenzione straordinaria strada di collegamento con la sp 7B, efficientamento impianto pubblica illuminazione 1° stralcio; Sperlinga, riqualificazione urbana delle aree limitrofe al castello, messa in sicurezza strada comunale Sperlinga-Villadoro; Villarosa, realizzazione di un sistema di viabilità ciclopedonale tra il centro urbano e il lago Morello.

Rete ex ferroviaria e manutenzione stradale

Assoro e Leonforte, rete intercomunale per il recupero dei tracciati ex ferroviari; Calascibetta, manutenzione straordinaria strada Torre di Gallo con collegamento con collegamento di sp 80 e ss 290, manutenzione straordinaria e miglioramento tratto di strada Carminello-Gaita; Assoro, manutenzione e messa in sicurezza strada comunale di collegamento con sp, efficientamento illuminazione pubblica frazione San Giorgio; Regalbuto, riattamento e messa in sicurezza asse viario di collegamento sp 23 e ss 121.

Rafforzamento amministrativo e sviluppo territoriale

Sono previste azioni per rafforzare la capacità amministrativa dell’Unione dei Comuni dell’Area Interna di Troina per l’attuazione della strategia territoriale e per promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale.