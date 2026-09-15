A19, camion danneggia la galleria San Nicola: traffico in tilt

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio lungo l’autostrada A19, dove un mezzo pesante ha provocato un danno alla struttura che sostiene l’impianto di illuminazione della galleria San Nicola.

I soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 13.30 in direzione Palermo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna, impegnati nelle operazioni necessarie a verificare le condizioni della struttura e a mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente, il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, i tecnici dell’Anas e il personale del 118.

Per consentire gli interventi e garantire la sicurezza degli automobilisti, il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Sono in corso le verifiche sulla struttura danneggiata e le operazioni necessarie per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza della galleria.

