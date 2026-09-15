Al Garage lo spettacolo di Aldo Rapè “Ad un passo dal cielo (W LA MAFIA)” in memoria di Padre Pino Puglisi

Martedì 15 settembre alle 21 al Garage Arts Platform arriva lo spettacolo teatrale “Ad un passo dal cielo (W LA MAFIA)” dedicato alla memoria di Padre Pino Puglisi, ucciso da Cosa Nostra 33 anni fa, nel giorno del suo 56º compleanno a causa del suo impegno sociale. Lo spettacolo è scritto è diretto da Aldo Rapè e andrà in scena per la prima volta con Ottavio Miuccio, giovane e talentuoso attore siciliano. Lo spettacolo è prodotto dalla compagnia PrimaQuinta.



“Ad un passo dal cielo (W LA MAFIA)” è un inno alla vita ed un grido disperato contro tutte le mafie e le sue più aberranti manifestazioni. La storia di Calogero e il suo fido compagno, un Pinocchio ribattezzato Gino. Il racconto di un’infanzia negata e del silenzio che avvolge tutte le vittime di violenza.

Ingresso 10 euro (8 ridotto studenti) con tessera garage 26-27, in via Leonardo da Vinci 2 a Enna Bassa. Per informazioni e prenotazioni: garage.enna@gmail.com, 3668725778 (Mario), 3409655369 (Claudio, whatsapp).



Lo spettacolo, pluripremiato, ha debuttato nel 2004 ottenendo grandi consensi di pubblico e critica e sino ad oggi quasi 1000 repliche. E’ stato messo in scena nei teatri, nelle scuole, alla presenza di parenti di vittime di mafia, nelle chiese, nei palazzi divelti dalle bombe, nei quartieri a rischio.



Segnalazione speciale “Vittorio Giavelli” – PREMIO E.CALINDRI VI ED. – Milano, 2006.

Premio miglior attore e premio speciale della giuria “SCHEGGE D’AUTORE ” – Roma, 2005.

Premio miglior spettacolo, miglior testo, miglior attore, miglior regia, menzione speciale premio scuola, “LA CORTE DELLA FORMICA 2005” – Napoli, 2005.

Primo Premio Sez. Teatrale “PREMIO LETTERARIO OSSERVATORIO 2005” – Bari, 2005.



Luogo: Garage Arts Platform, via Leonardo da Vinci , 2, ENNA, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00