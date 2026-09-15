Incidente stradale al Dittaino: 2 auto coinvolte, un ferito

È rimasta ferita una persona nell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Dittaino, lungo la strada consortile, dove si sono scontrate due autovetture.

I vigili del fuoco di Enna

L’allarme è scattato intorno alle 18 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna e il personale sanitario del 118, che ha preso in carico il ferito.Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dello scontro.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a chiarire quanto accaduto