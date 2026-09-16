Bollo auto, esenzione nel 2027 per le auto fino a 80 kW

Il bollo auto non sarà dovuto nel 2027, entro i limiti previsti dal decreto approvato dal Consiglio dei ministri sulle misure contro il caro carburanti. L’esenzione riguarda una sola automobile fino a 80 kW oppure un motoveicolo per ciascuna persona fisica in possesso dei requisiti. Per i ciclomotori, la bozza prevede che il beneficio sia alternativo a quello eventualmente utilizzato per un’automobile.

Vale un solo anno

La misura vale per un solo anno e riguarda i versamenti della tassa automobilistica con termine ordinario di pagamento compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027. Il provvedimento prevede anche la compensazione delle minori entrate per Regioni e Province, titolari del tributo.

La reazione del Governo

La premier Giorgia Meloni ha definito l’intervento una misura per chi utilizza quotidianamente auto e moto. Il vicepremier Matteo Salvini ha indicato in 13 milioni gli automobilisti e 7 milioni i motociclisti interessati. Critiche sono arrivate dal deputato Avs Francesco Emilio Borrelli, che ha definito la misura una «manovra elettorale». Forza Italia, con Stefania Craxi e Antonio Tajani, ne ha invece rivendicato l’introduzione.