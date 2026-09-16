Caltanissetta. Tra Estate e Autunno, una serata per sostenere i progetti della ConSenso: appuntamento il 25 settembre

L’evento, organizzato da Michele Tornatore in collaborazione con ConSenso, si inserisce nel programma di KalatIn – Caltanissetta cuore del gusto e dell’inclusione. Una serata per salutare l’estate e dare il benvenuto all’autunno e sostenere i progetti della coop. soc. ConSenso, tra convivialità, musica, cultura e solidarietà alla Tenuta Sant’Angela Merici





Salutare l’estate e accogliere l’autunno diventa un gesto collettivo, un momento per ritrovarsi e guardare avanti. La serata “Tra Estate e Autunno”, organizzata dal ristoratore nisseno Michele Tornatore in collaborazione con la cooperativa sociale ConSenso, si terrà il 25 settembre alla Tenuta Sant’Angela Merici, sede della cooperativa, sita in contrada Roccella snc, nell’ambito dell’iniziativa KalatIn – Caltanissetta cuore del gusto e dell’inclusione.

L’appuntamento è previsto a partire dalle ore 19:30. La serata nasce con un intento semplice e profondo: condividere buon cibo, buona musica e un clima di allegria, sostenendo al tempo stesso i progetti che accompagneranno ConSenso nel nuovo anno 2026/27.L’incasso sarà devoluto, infatti, alla cooperativa, a supporto delle attività in avvio e del percorso di sostegno per il residenziale dedicato alle persone con autismo “Obiettivo Casa”. Il progetto, tra i più attesi e significativi per la comunità, cresce inoltre grazie alla collaborazione con “I bambini delle fate”, realtà che coinvolge anche aziende e sostenitori del territorio in un impegno continuativo. La cooperativa esprime gratitudine per la sensibilità e la costanza con cui queste realtà contribuiscono a rendere possibile un obiettivo complesso, ma profondamente necessario.

A sposare l’iniziativa dell’apericena KalatIn sono anche il movimento La Voce dei Disabili, l’associazione ISPEDD e l’associazione di promozione sociale Noi per la Salute “Tina Anselmi”, realtà che condividono l’impegno per una comunità più attenta, inclusiva e capace di costruire percorsi di autonomia e partecipazione. L’estate che si chiude è stata intensa, calda, ricca di relazioni e di lavoro condiviso. L’autunno che arriva porta con sé nuove sfide, nuove iniziative e una visione che continua a mettere al centro le famiglie, la comunità e la costruzione di percorsi di autonomia. Ritrovarsi alla Tenuta Sant’Angela Merici, all’interno di KalatIn, diventa così un modo per celebrare ciò che è stato e per guardare al futuro con uno sguardo attento e fiducioso.

Per info e prenotazioni chiamare il 328 2803076.