È notte fonda per l’Enna: ko col Milazzo, attacco sterile

Terza sconfitta consecutiva per l’Enna, battuto 1-0 dal Milazzo sul campo neutro di Niscemi. A decidere la gara è Sowe, a segno al 30′ del secondo tempo.

Attacco sterile e condizione atletica

Un avvio di campionato complicato, certificato da un dato pesante: nove gol subiti e nessuno realizzato. La squadra, allestita in corsa, sta ancora cercando equilibrio e condizione atletica. E proprio nel finale delle ultime due gare, contro Atletico Palermo e Milazzo, l’Enna ha perso brillantezza, finendo per concedere agli avversari l’episodio decisivo.

Senza stadio

Sul momento della formazione gialloverde pesa anche la situazione dello stadio. Il Gaeta resta indisponibile per i lavori alle torri faro e alle recinzioni, slittati rispetto alle tempistiche previste. Una situazione che ha provocato la dura reazione del presidente, arrivato a minacciare anche il ritiro della squadra dal campionato.

Giocare lontano da casa non aiuta una formazione che deve ancora trovare la propria identità.

Serve una svolta

Ma ora, dopo tre giornate senza punti e senza gol, serve soprattutto una reazione sul campo. L’Enna dovrà ritrovare energie, compattezza e soprattutto la via della rete. La stagione è appena iniziata, ma il momento per invertire la rotta è già arrivato