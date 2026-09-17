Aia, aperte le iscrizioni nella sezione di Enna per diventare arbitro

La Sezione AIA Enna apre le iscrizioni al nuovo corso arbitri, rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 anni in su che desiderano vivere il calcio da una prospettiva diversa, direttamente sul terreno di gioco. Il corso è gratuito e rappresenta un’opportunità concreta di crescita personale e sportiva. L’arbitro è la voce silenziosa del gioco, trasforma il caos in ordine e con ogni decisione difende la bellezza del calcio, permettendo alla partita di prendere forma anche nei minuti più concitati e nelle decisioni più difficili.

Cosa offre il corso:

Doppio tesseramento fino ai 19 anni

Rimborso per ogni gara diretta

Crediti formativi scolastici

Divisa e materiale tecnico ufficiale

Ingresso gratuito negli stadi d’Italia

Dettagli organizzativi

Inizio corso: 28 settembre 2026

Sede: Via Roma 411, Enna

Contatti: Instagram: @AIA_ENNA – Telefono: +39 333 2847206 – mail: enna@aia-figc.it