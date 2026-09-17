Calcio, Pacino firma per il Città di Troina

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina comunica, ai propri tifosi e agli organi di stampa, di avere tesserato l’esterno Daniel Pacino.





Daniel Pacino, classe 2005, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Troina e, dopo una stagione con il Città di Troina Futsal, è pronto a mettere le proprie qualità a disposizione della squadra rossoblù.





La società rossoblù tutta rivolge al neo calciatore, Daniel Pacino, i migliori auguri di buona stagione.