Cisl Medici Agrigento Caltanissetta Enna, Maurizio Ristagno nuovo segretario generale
Comunicati Stampa - 17/09/2026
Cambio al vertice della Cisl Medici Agrigento Caltanissetta Enna. Maurizio Ristagno è il
nuovo segretario generale della federazione territoriale. Con lui entrano in segreteria
Carmelo Di Franco, in rappresentanza della provincia di Enna, e Carla Lo Giudice, per il
territorio agrigentino.
Ristagno, medico gelese, è stato eletto all’unanimità nel corso del Consiglio generale
territoriale e raccoglie l’eredità di Rosario Caci, che lascia la guida della federazione per
raggiunti limiti di età.
Attuale responsabile facente funzioni della Breast Unit di Gela e già coordinatore
nazionale e regionale dei Cisl Giovani Medici, Ristagno guiderà la nuova squadra insieme
alla dottoressa Carla Lo Giudice e al dottor Carmelo Di Franco.
La nuova segreteria raccoglie così il testimone e il lavoro svolto negli ultimi anni dalla
gestione uscente guidata da Rosario Caci.
Al centro del dibattito del Consiglio generale sono stati posti alcuni dei principali temi che
interessano oggi la sanità pubblica: dalla fuga dei professionisti verso le strutture private
alla crescente preoccupazione per le aggressioni ai danni del personale sanitario.
Ai lavori, caratterizzati da un confronto partecipato, hanno preso parte anche il segretario
regionale Massimo De Natale e il segretario della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna
Filippo Bartolotta.
Nel corso degli interventi è stata evidenziata la progressiva perdita di attrattività del
Servizio sanitario nazionale rispetto alle strutture private, sia sotto il profilo economico sia
per quanto riguarda la qualità della vita professionale.
Ampio spazio è stato dedicato anche alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sindacato ha
espresso preoccupazione per l’aumento degli episodi di violenza e delle aggressioni,
fisiche e verbali, nei confronti del personale medico e sanitario, chiedendo interventi
strutturali a tutela di chi opera quotidianamente nei reparti.
Subito dopo la proclamazione, il nuovo segretario generale Maurizio Ristagno ha
sottolineato il carattere collettivo del mandato e ringraziato il suo predecessore:«Questo
non è un traguardo personale, ma l’inizio di un percorso collettivo che guideremo insieme,
uniti dai valori di tutela, dignità e valorizzazione che da sempre contraddistinguono la
nostra grande famiglia sindacale. Grazie, Rosario, per il lavoro straordinario svolto in
questi anni alla guida della nostra federazione, per la tua dedizione, la tua lungimiranza e
per aver difeso con fermezza e passione la nostra categoria».
Ristagno ha quindi indicato la linea che la Cisl Medici intende seguire nei prossimi anni sul
territorio: «Ci lasci un’eredità solida, fatta di presenza costante nei reparti, di battaglie
cruciali per la sicurezza e i diritti dei medici, su cui continueremo a costruire con orgoglio il
futuro della sanità nel nostro territorio».
La nuova segreteria interprovinciale si prepara dunque ad affrontare le principali questioni
che interessano il sistema sanitario, ponendo al centro la tutela e la valorizzazione della
professione medica.