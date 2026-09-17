Cisl Medici Agrigento Caltanissetta Enna, Maurizio Ristagno nuovo segretario generale

Comunicati Stampa - 17/09/2026

Cambio al vertice della Cisl Medici Agrigento Caltanissetta Enna. Maurizio Ristagno è il

nuovo segretario generale della federazione territoriale. Con lui entrano in segreteria

Carmelo Di Franco, in rappresentanza della provincia di Enna, e Carla Lo Giudice, per il

territorio agrigentino.

Ristagno, medico gelese, è stato eletto all’unanimità nel corso del Consiglio generale

territoriale e raccoglie l’eredità di Rosario Caci, che lascia la guida della federazione per

raggiunti limiti di età.

Attuale responsabile facente funzioni della Breast Unit di Gela e già coordinatore

nazionale e regionale dei Cisl Giovani Medici, Ristagno guiderà la nuova squadra insieme

alla dottoressa Carla Lo Giudice e al dottor Carmelo Di Franco.

La nuova segreteria raccoglie così il testimone e il lavoro svolto negli ultimi anni dalla

gestione uscente guidata da Rosario Caci.

Al centro del dibattito del Consiglio generale sono stati posti alcuni dei principali temi che

interessano oggi la sanità pubblica: dalla fuga dei professionisti verso le strutture private

alla crescente preoccupazione per le aggressioni ai danni del personale sanitario.

Ai lavori, caratterizzati da un confronto partecipato, hanno preso parte anche il segretario

regionale Massimo De Natale e il segretario della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna

Filippo Bartolotta.

Nel corso degli interventi è stata evidenziata la progressiva perdita di attrattività del

Servizio sanitario nazionale rispetto alle strutture private, sia sotto il profilo economico sia

per quanto riguarda la qualità della vita professionale.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sindacato ha

espresso preoccupazione per l’aumento degli episodi di violenza e delle aggressioni,

fisiche e verbali, nei confronti del personale medico e sanitario, chiedendo interventi

strutturali a tutela di chi opera quotidianamente nei reparti.

Subito dopo la proclamazione, il nuovo segretario generale Maurizio Ristagno ha

sottolineato il carattere collettivo del mandato e ringraziato il suo predecessore:«Questo

non è un traguardo personale, ma l’inizio di un percorso collettivo che guideremo insieme,

uniti dai valori di tutela, dignità e valorizzazione che da sempre contraddistinguono la

nostra grande famiglia sindacale. Grazie, Rosario, per il lavoro straordinario svolto in

questi anni alla guida della nostra federazione, per la tua dedizione, la tua lungimiranza e

per aver difeso con fermezza e passione la nostra categoria».

Ristagno ha quindi indicato la linea che la Cisl Medici intende seguire nei prossimi anni sul

territorio: «Ci lasci un’eredità solida, fatta di presenza costante nei reparti, di battaglie

cruciali per la sicurezza e i diritti dei medici, su cui continueremo a costruire con orgoglio il

futuro della sanità nel nostro territorio».

La nuova segreteria interprovinciale si prepara dunque ad affrontare le principali questioni

che interessano il sistema sanitario, ponendo al centro la tutela e la valorizzazione della

professione medica.