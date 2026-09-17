Movida violenta: grave un giovane, chiuso per 15 giorni locale a Nicosia
Nicosia - 17/09/2026
Non è bastato il precedente del 2022. A distanza di quattro anni da una rissa a colpi di armi da taglio, un locale del territorio ennese, nella zona di Nicosia, molto frequentato dai ragazzi della zona, torna al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per un nuovo episodio di violenza che ha portato un giovane in ospedale con prognosi riservata.
Il questore
Il Questore di Enna, Cono Incognito, ha firmato un provvedimento di chiusura temporanea di 15 giorni su segnalazione del Commissariato di Nicosia. Nel 2022 lo stesso locale era già stato sospeso per 15 giorni dopo una rissa tra giovani, alcuni con precedenti per reati contro la persona, conclusa con feriti gravi.
Le motivazioni
È proprio la recidiva a pesare nelle motivazioni della Questura, che parla di “particolare gravità ed allarme sociale” e di un pericolo concreto per la pubblica sicurezza. La chiusura, spiegano dalla Questura, serve a prevenire il ripetersi di episodi che mettono a rischio l’incolumità degli avventori, soprattutto dei più giovani.