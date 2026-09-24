Enna Calcio, gli Ultras chiedono a Travagin di lasciare: “Consegni la squadra al sindaco”

“Consegni la squadra al sindaco e torni da dove è venuto”. È la richiesta degli Ultras dell’Enna, emersa in un post sui social, al presidente Giancarlo Travagin, contenuta nella nota diffusa dopo le ipotesi di trasferimento della squadra a Niscemi.

La tifoseria organizzata prende posizione contro l’eventualità di disputare l’intera stagione a Niscemi e, successivamente, di trasferire definitivamente il titolo sportivo, ribadendo il legame tra l’Enna Calcio e la città.

Le critiche a Travagin

La nota arriva al termine di settimane caratterizzate da tensioni sulla gestione della società. Gli Ultras richiamano le minacce di ritiro della squadra, i cambiamenti del logo e la “girandola di dirigenti, giocatori e allenatori”, oltre alle dichiarazioni sul futuro della formazione.

L’ipotesi Niscemi a tempo indeterminato

Nel documento viene contestata anche la prospettiva di una permanenza prolungata a Niscemi. Secondo gli Ultras, l’indisponibilità temporanea del “Gaeta” non impedirebbe di mantenere il rapporto tra la squadra e la città, come sarebbe già avvenuto in passato.

“Prima di qualsiasi categoria, viene la nostra dignità”, si legge nella nota. La tifoseria afferma di essere disposta anche a una ripartenza da una categoria inferiore pur di mantenere l’Enna legata al proprio territorio.

Lo scontro tra Travagin e Crisafulli

La presa di posizione arriva mentre prosegue il confronto tra Travagin e il sindaco di Enna Mirello Crisafulli.

Il presidente ha rivolto critiche all’amministrazione comunale sulla situazione dello stadio e sui rapporti con la società. Crisafulli ha annunciato, a sua volta, l’intenzione di rivolgersi ai propri legali e di presentare querela. Gli Ultras chiedono quindi un cambio al vertice e il passaggio della squadra al sindaco, confermando al tempo stesso che continueranno a seguire l’Enna Calcio anche qualora dovesse giocare lontano dalla città. Restano ora da chiarire la sede delle prossime gare e gli sviluppi sul futuro della società.