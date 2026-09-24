Poste Italiane: In provincia di Enna le pensioni sono “digitali”: sempre più accrediti tra gli over 65
Comunicati Stampa - 24/09/2026
La trasformazione digitale ha cambiato le abitudini di tutti, anche dei
pensionati. Nell’Ennese il 96% degli over 65 ha scelto di ricevere la pensione tramite accredito su Conto
BancoPosta, Libretto di Risparmio o Postepay Evolution, anziché richiedere il rateo a sportello.
Tra gli uffici postali più virtuosi in provincia, quelli di Assoro, Calascibetta, Piazza Armerina 1 e Sperlinga
sfiorano il 100% delle pensioni accreditate.
La presenza della clientela allo sportello resta centrale: i cittadini continuano, infatti, a frequentare
regolarmente gli uffici postali per accedere a una gamma sempre più ampia di prestazioni — dalla
gestione del risparmio ai servizi di pagamento o del progetto Polis (richiesta di rilascio e rinnovo del
passaporto e certificati della pubblica amministrazione) — confermando il ruolo di Poste Italiane come
presidio di vicinanza e punto di riferimento quotidiano per il territorio.
La nuova familiarità con la tecnologia da parte dei meno giovani è un segnale che anche le generazioni
meno digitali, con il giusto supporto degli operatori di sportello acquistano sicurezza e autonomia nella
gestione dei propri risparmi. Conferma di questa evoluzione sono anche le oltre mille persone over 80
della provincia di Enna che utilizzano l’app. L’app di Poste Italiane è una vera e propria piattaforma
integrata per l’accesso ai servizi: un percorso che aiuta le persone a essere più autonome e che
accompagna anche le generazioni più mature verso un rapporto sempre più semplice e consapevole
con le nuove tecnologie.