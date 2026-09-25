Nora torna tra i suoi compagni con una videochiamata: il gesto del Kiwanis di Enna

Una giornata dedicata alla vicinanza e all’inclusione quella organizzata dal Kiwanis Club di Enna in occasione della Giornata Mondiale dei Sogni.

Il collegamento con la scuola

All’Istituto comprensivo Neglia-Savarese, Nora ha potuto rivedere attraverso una videochiamata la nuova maestra e i suoi compagni di classe. Un collegamento semplice, ma capace di ricreare per qualche momento il legame con la scuola e con la comunità.

Sorrisi, saluti e parole hanno accompagnato un incontro pensato per far sentire Nora ancora parte della sua classe, nonostante la distanza.

I libri per Nora e i compagni

La presidente del Kiwanis Club di Enna, Mariapia Pavone, ha voluto accompagnare il momento con un gesto concreto rivolto anche alla scuola: sono stati donati libri destinati a Nora e ai suoi compagni.

Un dono che assume un significato particolare perché lega solidarietà e percorso educativo, offrendo ai bambini nuovi strumenti per leggere, conoscere e condividere.

Il Kiwanis invita inoltre la comunità a sostenere Nora attraverso una donazione e a manifestarle la propria vicinanza anche con un semplice messaggio.

L’iniziativa punta così a mantenere vivo il rapporto tra Nora, i suoi compagni e la scuola, nella prospettiva di poter tornare presto a condividere anche fisicamente le giornate in classe.