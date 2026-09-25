Ospedale di Enna, sala d’aspetto di Ginecologia intitolata a Maurizio Bellavia

La sala d’aspetto del reparto di Ginecologia del nosocomio di Enna, da qualche giorno porta il nome di Maurizio Bellavia, il medico- ginecologo che per circa cinquantanni ha legato il proprio nome alla storia

dell’Azienda sanitaria ennese.

La targa svelata dal nipote

Una targa, svelata dal piccolo nipote Giorgio, durante una sobria cerimonia, ricorda il ginecologo xibetano che ha fatto nascere generazioni di ennesi. C’è scritto: “La sua professionalità ed il suo sorriso continuano a vivere nel ricordo di quanti ha amorevolmente curato e assistito”. Alla cerimonia, oltre alla moglie Alda e ai figli Giulia e Ugo, erano presenti il Direttore Sanitario, Paolo La Paglia, nonché amici e colleghi, uno di

loro, il dottore Dante Ferrari, amico di lunga data, lo ha ricordato dedicandogli parole di affetto: ”Una persona mite, perbene, di animo generoso e di grande disinteressata disponibilità con tutti. Maurizio- ha continuato il dottore Ferrari- non risparmiava mai il sorriso soprattutto ai pazienti, così come era grande il

suo senso del dovere etico e professionale”.

Il direttore sanitario

E il Direttore Sanitario, Paolo La Paglia, ha aggiunto: “Una targa in ricordo è il giusto tributo a chi ha dedicato la vita all’Azienda e ai suoi pazienti”. In servizio sin dagli anni settanta, il dottore Maurizio Bellavia ha lavorato con passione e dedizione sino alla sua prematura morte, avvenuta nel 2024. Centinaia i bambini che ha portato alla luce durante la sua lunga carriera, accompagnando le partorienti nei momenti più delicati della loro vita, dalla gravidanza al parto, ma anche ai controlli di routine. La targa in suo ricordo, dunque, vuole essere un segno di riconoscimento nei confronti di un professionista che ha dato tanto ai suoi pazienti e alla sanità ennese.