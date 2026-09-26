Festa dell’Unità a Enna, prima giornata tra politica e territorio: oggi nuovi incontri

Si è svolta ieri la prima giornata della Festa dell’Unità di Enna, dedicata al confronto sui principali temi politici e amministrativi che riguardano il territorio, dal livello nazionale e regionale fino alla dimensione comunale.

Al centro degli incontri le prospettive della città, le questioni legate allo sviluppo e le sfide che attendono il territorio ennese.

Amministratori e parlamentari

Al confronto hanno partecipato il sindaco Mirello Crisafulli, gli assessori Lillo Maria Colaleo e Marinella Adamo e i consiglieri comunali Mirko Andolina, Andrea Di Salvo e Maria Rita Campione.

Ai lavori hanno preso parte anche l’onorevole Marco Sarracino e l’onorevole Maria Stefania Marino, intervenuti sui temi affrontati nel corso della giornata.

La serata con Incudine

La parte conclusiva della prima giornata è stata affidata alla musica di Mario Incudine, che si è esibito davanti al pubblico presente alla manifestazione.

Gli organizzatori hanno definito la Festa dell’Unità un’occasione di confronto tra rappresentanti delle istituzioni, esponenti politici e cittadini. La manifestazione prosegue oggi con altri due appuntamenti in programma.

Gli incontri di oggi

Alle 17 è prevista la tavola rotonda “Territorio, Lavoro e Futuro”, dedicata alle prospettive economiche e occupazionali delle aree interne.

Alle 19.30 sarà invece la volta del panel “Dove nasci conta”, appuntamento dedicato al tema delle disuguaglianze territoriali e delle opportunità legate ai luoghi di nascita e di crescita.