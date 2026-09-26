Quando la passione per le moto incontra la Sicilia: torna il Giro Motociclistico di Sicilia con la sua settima edizione.

Mercoledì 30 settembre è in programma la conferenza stampa di apertura evento presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università di Palermo.

Palermo, 25 settembre 2026 – Quattro giorni per attraversare la Sicilia, scoprirne gli angoli meno conosciuti e trasformare la passione per le moto d’epoca in un’occasione di incontro, conoscenza e valorizzazione del territorio. È questo lo spirito della 7ª edizione del Giro Motociclistico di Sicilia, in programma dall’1 al 4 ottobre 2026, organizzato dal Club Auto e Moto d’Epoca “F. Sartarelli” di Trapani. Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il proprio itinerario con l’obiettivo di offrire ai partecipanti una lettura sempre diversa dell’isola. Non una semplice rievocazione, ma un vero viaggio attraverso la Sicilia, secondo la filosofia del turismo lento, dove la moto diventa il mezzo per fermarsi, osservare, incontrare e conoscere.

L’edizione 2026 prenderà il via dal Teatro Massimo di Palermo, città che ha scelto di sostenere l’iniziativa attraverso il proprio patrocinio e supporto, e porterà gli equipaggi lungo un percorso che toccherà alcuni dei luoghi più significativi e suggestivi del posto. Sono attesi partecipanti da diverse regioni italiane e dall’estero, a conferma della capacità dell’evento di richiamare appassionati oltre i confini regionali.

Il percorso farà base a Pollina ed attraverserà Cefalù, le Madonie, Petralia Soprana, Gangi, Nicosia, San Mauro Castelverde e il Parco Fiumara d’Arte, fino al rientro verso la costa. Un cammino costruito per mettere in relazione le moto con il territorio e, allo stesso tempo, il territorio con chi lo attraversa. La visita al MACSS – Museo Arte Contemporanea Sotto Sale, la sosta a San Mauro Castelverde con degustazione della tradizionale granita siciliana, il passaggio da Gangi, la partecipazione all’esposizione statica delle auto in occasione del Gran Premio La Motta a Nicosia e la visita alla Piramide 38° Parallelo nel Parco Fiumara d’Arte sono solo alcuni dei momenti che caratterizzeranno il viaggio.

A fare da filo conduttore sarà la scoperta della Sicilia nelle sue molteplici espressioni: paesaggi, borghi, tradizioni, usi e costumi, gastronomia, arte e cultura. Un patrimonio che il Giro vuole contribuire a raccontare attraverso la lente particolare del motorismo storico, dimostrando come la passione per le moto possa diventare anche uno strumento di promozione e conoscenza dei territori.

«Il nostro obiettivo – sottolinea Alberto Santoro, presidente del Club “F. Sartarelli” – è continuare a costruire un evento capace di cambiare ogni anno prospettiva, portando i partecipanti a conoscere una Sicilia sempre nuova. Le moto d’epoca ci permettono di viaggiare con un ritmo diverso, di fermarci e incontrare i luoghi e le persone. È questo il senso del nostro turismo lento: far vivere la Sicilia attraverso la strada, ma soprattutto attraverso ciò che si trova lungo la strada».

La conferenza di presentazione della settima edizione si terrà mercoledì 30 settembre al Museo dei Motori e dei Meccanismi di Palermo, che ospiterà l’incontro e che ha scelto di affiancare l’iniziativa. Sarà l’occasione per presentare nel dettaglio il percorso, le novità dell’edizione 2026 e la filosofia che accompagna il progetto del Club.

Durante la conferenza il presidente Santoro presenterà inoltre un’importante novità per il futuro del sodalizio: il Manifesto per lo Sviluppo Sostenibile del Club “F. Sartarelli”, elaborato in linea con i principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Un percorso che nasce dalla volontà di trasformare la passione per il motorismo storico in un’occasione concreta per promuovere buone pratiche ambientali e sociali, coinvolgendo in primo luogo i soci del Club e, attraverso di loro, le comunità e i territori con cui gli eventi entrano in contatto. L’idea è quella di costruire un vero e proprio “passaparola green”, affinché i principi di sostenibilità possano uscire dai confini delle manifestazioni e diventare parte della quotidianità, coinvolgendo famiglie, scuole, imprese e associazioni.

Un nuovo capitolo per il Club “F. Sartarelli”, che guarda al futuro senza perdere il legame con la propria storia: perché custodire il motorismo storico significa anche interrogarsi sul modo in cui quella storia può continuare a viaggiare, sulle strade di oggi e verso quelle di domani.

Il Giro Motociclistico di Sicilia 2026 è patrocinato e sostenuto dal Comune di Palermo e dal Ministero della Cultura, oltre che dall’Automotoclub Storico Italiano ASI ed è supportato dal Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università di Palermo.





Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA