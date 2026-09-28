Nasce “Leonforte on Focus: Foto-Trek tra i tesori dell’Entroterra”, un foto-trekking esperienziale tra fontane, giardini storici, paesaggi e memorie del territorio; il progetto è ideato dalle guide escursionistiche AIGAE di Maranima Experience Nature, realizzato in collaborazione con Le Vie dei Tesori, che propone un modo insolito di attraversare e raccontare la città: non soltanto un trekking, ma un laboratorio itinerante di fotografia, capace di narrare il rapporto profondo tra la città, la terra, l’acqua e le persone che abitano quei luoghi.





Attraverso semplici indicazioni sulla fotografia urbana e paesaggistica, il gruppo imparerà ad allenare lo sguardo e a costruire una narrazione personale del territorio.





L’elemento distintivo dell’esperienza sarà la creazione di un taccuino di viaggio; durante il cammino i partecipanti saranno infatti invitati a fermarsi, osservare e raccogliere dettagli: una texture, una luce, un volto, una storia, un manufatto, una pianta, una prospettiva urbana, un paesaggio.





Fotografie, annotazioni, piccoli disegni, mappe e suggestioni confluiranno così in un diario esperienziale realizzato durante il trekking.





A rendere ancora più particolare l’esperienza sarà il momento finale dedicato alla fotografia istantanea; ogni partecipante sarà invitato a scegliere, tra gli scatti realizzati durante il percorso, una fotografia che rappresenti la propria personale lettura di Leonforte: lo scatto verrà quindi stampato su pellicola Instax Square e inserito nel taccuino.





Gli scatti selezionati più rappresentativi, verranno pubblicati sui canali social di Maranima Experience Nature.





L’iniziativa outdoor di livello facile, adatta anche a famiglie con bambini, sarà inoltre l’occasione per immergersi nei sapori e nei colori dell’autunno leonfortese, in concomitanza con la Sagra della Pesca di Leonforte, valorizzando il legame tra paesaggio, produzioni agricole, biodiversità e cultura.





I coupon relativi alle passeggiate tematiche di foto-trek sono acquistabili sul sito delle vie dei tesori.



