Università Kore di Enna, Medicina sbarca a Siracusa e Ragusa

È arrivato il parere favorevole dell’Anvur, l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, per l’accreditamento dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia nelle nuove sedi della Kore di Enna a Siracusa e Ragusa.

Per l’ateneo ennese si apre così una nuova fase di presenza nel Sud-Est della Sicilia, con l’attivazione di due nuovi corsi di Medicina.

I corsi a Siracusa

A Siracusa la Kore non attiverà soltanto Medicina e chirurgia, ma anche Scienze della formazione primaria, già autorizzato. Entrambi sono corsi di laurea magistrale a ciclo unico: sei anni per Medicina e cinque per Scienze della formazione primaria.

Per l’ateneo si tratta, in entrambi i casi, della prima presenza di questi percorsi nella storia di Siracusa. La Kore è già presente in città da diversi anni con una sede di rappresentanza nell’isola di Ortigia.

A Ragusa, invece, l’attivazione del corso di Medicina rappresenta un nuovo impegno dell’università ennese nel territorio ibleo.

Le convenzioni con le aziende sanitarie

Per le due nuove sedi di Medicina è stata fondamentale, secondo la Kore, la collaborazione delle aziende sanitarie provinciali di Siracusa e Ragusa e dei rispettivi direttori generali.

Sono state sottoscritte le convenzioni necessarie per le attività di tirocinio degli studenti e per le attività assistenziali dei docenti. Le convenzioni sono state approvate dall’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso.

Nel percorso di accreditamento, la Kore indica inoltre come determinante il parere favorevole del presidente della Regione, Renato Schifani, che in precedenti occasioni ha avuto modo di apprezzare lo sviluppo dell’ateneo ennese nelle infrastrutture dedicate alla didattica e alla ricerca.

La Kore verso il modello multicampus

Con le nuove sedi di Siracusa e Ragusa e con quella di Infermieristica a Caltagirone, attiva da due anni, la Kore di Enna si avvia a diventare, secondo quanto riferito dall’ateneo, “un’università multi-campus di riferimento per tutto il sud-est della Sicilia”.

Nei prossimi giorni la Kore terrà una conferenza stampa nelle due nuove sedi per illustrare gli aspetti accademici e logistici legati ai corsi e ai territori che li ospiteranno.

Particolare attenzione sarà dedicata agli studenti interessati ai tre corsi di laurea magistrale. Sono inoltre in fase di pubblicazione i nuovi bandi per l’accesso ai corsi.