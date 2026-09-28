Gym Boxe, bronzo nazionale per Pennisi: sul podio l’Accademia Pugilistica Armerina

Medaglia di bronzo per Flaviano Pennisi ai Campionati Nazionali di Gym Boxe 2026. L’atleta ha chiuso al terzo posto nella categoria Master 75 kg, portando sul podio i colori dell’Accademia Pugilistica Armerina di Piazza Armerina.

La competizione si è svolta a Sapri, in provincia di Salerno, dal 24 al 27 settembre e ha riunito oltre 400 pugili provenienti da tutta Italia.

Il percorso dell’atleta

Pennisi, atleta catanese che frequenta l’Accademia Pugilistica Armerina, è arrivato alla rassegna nazionale dopo un percorso di preparazione caratterizzato da allenamenti e sessioni di sparring.

Sul ring ha affrontato la competizione nella categoria Master 75 kg, riuscendo a conquistare il terzo gradino del podio. La corsa al titolo si è fermata nelle fasi finali, contro un avversario che in precedenza aveva conquistato il titolo nazionale.

Il lavoro dell’Accademia

Il risultato è arrivato sotto la guida del maestro Aurelio Parlascino e del coach Emiliano Lo Giudice, che hanno seguito la preparazione tecnica dell’atleta.

Per l’Accademia Pugilistica Armerina si tratta di un piazzamento di rilievo in una competizione nazionale che ha messo a confronto oltre 400 partecipanti.

Il bronzo conquistato a Sapri rappresenta così il risultato del lavoro svolto da Pennisi nella palestra di Piazza Armerina e aggiunge un piazzamento nazionale al percorso sportivo dell’atleta.