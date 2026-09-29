Nicosia, incendio vicino alla discarica, casa a rischio, in azione mezzo aereo

Un incendio è divampato in contrada Canalotto, nel territorio di Nicosia, nelle vicinanze della discarica. Il rogo si è sviluppato in più punti e, in alcuni momenti, ha minacciato un’abitazione della zona.

Forestale e pompieri

Sul posto sono intervenute due squadre del Corpo forestale e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme.

Mezzo aereo per spegnere il rogo

Nell’intervento è stato utilizzato anche un mezzo aereo. La situazione è in fase di miglioramento e il fronte dell’incendio si sta richiudendo. Le squadre sono al lavoro per completare la bonifica e mettere in sicurezza l’area. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo.