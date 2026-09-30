Consorzi di Bonifica, voto in Commissione Bilancio su scatti anzianità e integrazione giornate. Filbi-Uil “soddisfatta”

“La Filbi Uil Sicilia è soddisfatta per il significativo risultato raggiunto oggi in Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana, dove sono stati approvati due emendamenti su scatti di anzianità e integrazione giornate. Sono misure da tempo fortemente richieste dalla nostra organizzazione e dai lavoratori dei Consorzi di Bonifica”.

Lo rende noto la Segreteria regionale della Filbi-Uil che ringrazia “tutta la Commissione e, in particolare, l’onorevole Ignazio Abbate per aver saputo ascoltare le legittime rivendicazioni del sindacato e individuata la necessaria copertura finanziaria”. La Filbi, quindi, sottolinea i contenuti degli emendamenti: “In primo luogo, è stato dato il via libera al finanziamento per il pagamento degli scatti di anzianità a tutto il personale assunto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale 9 del 2021, sanando così un’inaccettabile disparità contrattuale ed economica tra dipendenti dello stesso ente. In secondo luogo, è stata votata a favore dei lavoratori stagionali l’integrazione straordinaria di ulteriori 13 giornate lavorative per l’anno 2026, che permette al bacino occupazionale di fare un salto strategico dalle attuali 156 giornate annue a 169”.

“Continueremo a seguire sino al voto definitivo in Aula la concreta realizzazione di questo doppio traguardo – conclude la Segreteria Filbi Uil Sicilia – che non solo restituisce il dovuto riconoscimento economico ai lavoratori dell’articolo 60, ma offre una boccata d’ossigeno fondamentale per il 2026 a centinaia di famiglie siciliane. E garantisce maggiore operatività nella manutenzione del territorio”.



