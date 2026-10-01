Comunità energetiche, a Enna il confronto tra Lions, Regione e Comune

Le Comunità energetiche rinnovabili entrano nel dibattito del Lions Club di Enna, che ha dedicato all’argomento l’incontro di apertura dell’anno sociale 2026/2027. La serata, organizzata il 29 settembre a Pergusa, ha riunito rappresentanti del Lions, amministratori e tecnici per discutere delle prospettive delle CER in Sicilia.

Energia condivisa e territorio

Al centro del confronto non c’è stato soltanto il tema della produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli interventi hanno affrontato anche gli effetti che le comunità energetiche possono avere sui territori, dalla riduzione dei costi alla partecipazione dei cittadini, fino alla possibilità di destinare parte dei benefici economici prodotti a iniziative sociali.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, la presidente del Lions Club di Enna Lucrezia Maria La Paglia, la presidente della IX Circoscrizione Bianca Pellegrino, il presidente della zona 2 Giamprimo Luglio, l’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni, l’assessore del Comune di Enna Michele Sabatino e gli ingegneri Achille Furioso e Carmelo Viavattene.

Il confronto con la Regione

Particolare attenzione è stata dedicata alla possibilità di sviluppare iniziative sulle energie rinnovabili attraverso una collaborazione tra istituzioni e Lions. Nel corso del suo intervento, l’assessore Colianni ha manifestato la disponibilità dell’assessorato regionale a lavorare con il Distretto Lions Sicilia 108 YB sul tema delle comunità energetiche.

La proposta è stata accolta dal governatore Lions Giuseppe Walter Buscema, intervenuto telefonicamente durante la serata.

Il tema della povertà energetica

Tra gli aspetti discussi anche quello della povertà energetica. Il modello delle CER, oltre alla condivisione dell’energia prodotta, può infatti generare benefici economici per le comunità aderenti. Il modo in cui questi benefici potranno essere utilizzati e distribuiti dipenderà dai singoli progetti e dalle regole che li disciplinano.

È proprio su questo versante che il Lions Club di Enna intende concentrare parte della propria attività, puntando sulla divulgazione del modello e sulla sensibilizzazione rispetto alle possibili ricadute sociali.

L’incontro ha così aperto un confronto che mette sullo stesso piano competenze tecniche, amministrazioni e associazionismo. Per il Lions, l’obiettivo dichiarato è ora trasformare il tema delle CER da argomento di discussione in un percorso di conoscenza e, dove possibile, di progettazione sul territorio.