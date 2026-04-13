Lions Day a Enna, una giornata nel segno della solidarietà

Solidarietà, prevenzione e partecipazione hanno caratterizzato il Lions Day promosso nel centro di Enna dal Lions Club Enna, guidato dal presidente William Tornabene. La manifestazione, ospitata in Piazza Neglia, ha rappresentato un momento di incontro tra associazioni, istituzioni religiose e cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi del volontariato e del sostegno alla comunità.

Chi è stato coinvolto

Ampia la rete di soggetti coinvolti, tra cui la parrocchia di San Tommaso e l’Arciconfraternita delle Anime Sante, oltre a diverse realtà del terzo settore impegnate in ambito sanitario e sociale.

Nel corso della giornata è stato dato spazio alla prevenzione, con screening gratuiti rivolti alla popolazione. In particolare, l’attenzione si è concentrata sul diabete, con oltre settanta test effettuati. Le attività hanno incluso anche strumenti innovativi di valutazione del rischio sanitario, attraverso questionari digitali mirati alla prevenzione delle patologie croniche.

Le donazioni

Parallelamente, un’autoemoteca ha consentito ai cittadini di effettuare donazioni e predonazioni di sangue, contribuendo a rafforzare le scorte disponibili sul territorio. Accanto agli aspetti sanitari, l’iniziativa ha previsto momenti di animazione e coinvolgimento, con attività dedicate ai più piccoli curate dagli studenti del liceo artistico cittadino. Spazio anche alla dimensione culturale, con un concerto per archi che ha proposto musiche tratte da celebri colonne sonore e repertorio classico.

Beni alimentari ad una struttura

Nel corso dell’evento è stato inoltre realizzato un gesto concreto di solidarietà, con la donazione di generi alimentari destinati a una struttura di accoglienza locale. Secondo gli organizzatori, la giornata ha registrato una significativa partecipazione, confermando il valore della collaborazione tra associazioni e comunità.

Il presidente Tornabene ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno condiviso nel promuovere iniziative a sostegno delle fasce più fragili. Il Lions Day si conferma così un appuntamento centrale per diffondere i valori del servizio e della cittadinanza attiva.