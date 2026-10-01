Enna, blitz antidroga della Polizia: tre arresti e oltre 300 grammi sequestrati

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Enna nell’ambito dei controlli intensificati durante il periodo estivo contro lo spaccio di stupefacenti. Si tratta, secondo quanto comunicato dalla Questura, di un giovane ennese e di una coppia di coniugi proveniente dalla provincia.

Marijuana e hashish

Gli interventi, distinti e non collegati tra loro, hanno portato al sequestro complessivo di circa 300 grammi di sostanze stupefacenti, tra marijuana e hashish. Gli investigatori hanno inoltre trovato denaro contante ritenuto collegato all’attività di spaccio e materiale utilizzato per pesare e confezionare la droga.

Le attività investigative sono state condotte anche attraverso perquisizioni personali e domiciliari. Secondo l’ipotesi investigativa, parte della sostanza sarebbe stata destinata al mercato della movida ennese.

Una denuncia e tre segnalazioni

Nel corso della stessa attività un altro giovane ennese è stato denunciato in stato di libertà dopo essere stato trovato, secondo la ricostruzione della Polizia, in possesso di 38 grammi di stupefacente. Sono state inoltre contestate tre violazioni amministrative nei confronti di tre giovani: un residente a Enna di origini straniere, un ennese e un residente in provincia.