Enna e Qormi, il gemellaggio entra nella fase operativa: incontro tra i due sindaci

A pochi giorni dalla firma del gemellaggio tra Enna e Qormi, il rapporto tra le due amministrazioni si sposta sul terreno dei possibili progetti comuni. Il sindaco maltese Josef Masini Vento è stato ricevuto a Palazzo di Città dal sindaco di Enna Mirello Crisafulli e da una rappresentanza della Giunta.

Il confronto tra le due città

Al centro dell’incontro ci sono state le caratteristiche socioeconomiche dei due territori e le prospettive di collaborazione. Il confronto ha toccato agricoltura, industria e attività produttive, ma anche gli aspetti legati al Common Law e alle contaminazioni culturali tra le due comunità.

La visita del primo cittadino di Qormi segue l’accordo sottoscritto alla fine di settembre e punta a dare continuità al percorso avviato tra il Comune ennese e quello maltese.

Imprese e attività produttive

Una parte del confronto ha riguardato il possibile coinvolgimento del mondo economico nei rapporti tra le due città. L’intesa si inserisce inoltre nel quadro degli scambi commerciali tra Italia e Malta, con l’obiettivo indicato dalle amministrazioni di individuare ambiti di interesse comune.

All’incontro hanno partecipato gli assessori Tiziana Arena, Marinella Adamo e Michele Sabatino, titolare della delega allo Sviluppo economico. Presente anche il maestro Angelo Scalzo, in rappresentanza della CNA.

“Il gemellaggio non deve restare un atto formale”

“Il gemellaggio non deve restare un atto formale – dichiara il sindaco Mirello Crisafulli – cominceremo da subito a lavorare su temi concreti, dall’agricoltura alle attività produttive, coinvolgendo anche il mondo delle imprese. È su questo terreno che il rapporto tra Enna e Qormi può portare risultati tangibili alle due comunità”.

Il prossimo passaggio sarà quindi quello di trasformare gli impegni contenuti nell’accordo in iniziative e progetti condivisi, a partire dai settori individuati nel corso dell’incontro.