Aree interne spopolate, Crisafulli: “Servono rigenerazione urbana e servizi”

La questione delle aree interne e dello spopolamento è stata al centro dell’intervento del sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, al Festival delle Città delle Autonomie locali italiane (ALI), in corso a Palazzo Valentini a Roma.

Intervenuto in videoconferenza al panel “Una città a misura di casa”, Crisafulli ha evidenziato il calo demografico registrato nel capoluogo ennese. “Enna, la città che ho l’onore di guidare, ha perso 5 mila abitanti negli ultimi 10 anni”, ha detto, attribuendo la difficoltà di invertire la tendenza alla carenza di attività produttive e alle politiche regionali per le aree interne.

Rigenerazione urbana e case popolari

Il sindaco ha posto l’accento anche sul trasferimento di residenti dal centro verso periferie e aree circostanti, parlando di un duplice problema: il rischio di abbandono di alcuni quartieri e la maggiore difficoltà nel garantire i servizi.

Tra le soluzioni indicate, Crisafulli ha citato la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e un maggiore coinvolgimento degli Iacp. “Non dobbiamo costruire nuovi edifici, ma recuperare ciò che abbiamo”, ha affermato, proponendo l’impiego di risorse per acquisire e destinare immobili all’affitto o alla vendita.

Energia e risorse Pnrr

Nel suo intervento il sindaco ha infine collegato la rigenerazione urbana al rafforzamento dei servizi energetici e all’utilizzo delle risorse disponibili, comprese quelle del Pnrr.