Leonforte, gara da 6,15 milioni per la nuova illuminazione pubblica a Led

È stata pubblicata il 30 settembre la gara europea per l’affidamento, attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato, della gestione e riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione di Leonforte.

Le somme

L’importo complessivo dell’operazione è di circa 6,15 milioni di euro e comprende la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, la fornitura di energia elettrica e gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Illuminazione a Led

Il progetto prevede la sostituzione delle vecchie lampade dell’intero centro abitato con nuovi sistemi a LED, oltre alla realizzazione di alcune nuove linee di illuminazione e alla messa a norma di quadri elettrici e corpi illuminanti.

Secondo quanto comunicato dal Comune, l’intervento dovrebbe consentire una significativa riduzione dei costi energetici. L’attuale spesa per la pubblica illuminazione viene indicata in circa 650 mila euro l’anno, mentre con il nuovo impianto il costo dovrebbe scendere a circa 360 mila euro, con un risparmio stimato intorno al 40%.

Nell’operazione rientra anche il contributo di un milione di euro concesso dall’Assessorato regionale all’Energia con D.D.G. 1165 del 15 giugno 2026, ottenuto sulla base del progetto presentato dall’amministrazione comunale.

La soddisfazione del sindaco Livolsi

Il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, presenta l’intervento come uno dei punti qualificanti del programma dedicato all’efficientamento energetico e sottolinea il lavoro svolto dagli uffici e dal gruppo che ha seguito il progetto, con un particolare ringraziamento all’assessore alla Pubblica illuminazione Rubino.

La procedura, di rilevanza europea, resterà aperta fino al 2 novembre 2026. Solo al termine della gara e dell’affidamento sarà possibile definire il soggetto incaricato della gestione e dell’ammodernamento della rete.

Per Leonforte si tratta di un progetto destinato a intervenire sull’intero sistema di illuminazione pubblica, con l’obiettivo dichiarato di rendere gli impianti più efficienti, ridurre i consumi e migliorare la qualità del servizio.