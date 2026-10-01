Enna, al via piano contro la povertà educativa: servizi gratuiti nelle scuole

Parte a Enna il progetto “ACOPE 3.0 – Azioni di contrasto alla povertà educativa”, promosso dagli assessorati comunali all’Istruzione e alla Solidarietà sociale e finanziato dall’Unione europea attraverso il Pnrr.

Legame tra scuola e famiglie

L’iniziativa coinvolge i tre istituti comprensivi di Enna Alta ed Enna Bassa e punta a rafforzare la collaborazione tra scuole, famiglie e servizi territoriali, intervenendo anche sui fenomeni di dispersione scolastica e disagio educativo.

Il progetto prevede servizi gratuiti per studenti e famiglie, tra cui consulenza psicologica, mediazione culturale, supporto educativo e attività extrascolastiche. Sono inoltre programmati laboratori dedicati alle competenze digitali, con percorsi su intelligenza artificiale, coding e robotica educativa, oltre ad attività di orientamento e sviluppo delle life skills.

Le ore di intervento

Complessivamente sono previste centinaia di ore di interventi specialistici, modulati in base alle esigenze dei singoli istituti. Le attività pomeridiane saranno rivolte agli studenti della scuola media.

“A noi sta a cuore il benessere psico-fisico dei ragazzi oltre che il loro successo formativo”, afferma l’assessore all’Istruzione Marinella Adamo. Il progetto è realizzato con la Cooperativa Sociale San Francesco e l’associazione Il Solco.