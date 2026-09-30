Centenario della Provincia di Enna, applausi per il concerto in Piazza Garibaldi

Una piazza Garibaldi gremita ha fatto da cornice, ieri sera, al concerto che ha aperto il programma delle celebrazioni per il centenario dell’istituzione della Provincia di Enna. L’appuntamento precede di poco più di due mesi la ricorrenza del 6 dicembre 2026, data nella quale saranno trascorsi cento anni dalla nascita dell’ente.

La musica apre il calendario

Protagonista della serata è stata la banda musicale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, composta da circa 80 elementi e diretta dal maestro Carmelo Capizzi. Sul palco anche il tenore Alberto Profeta, il soprano Carmen Maggiore e il coro degli Erei, con la conduzione dell’attrice Elisa Di Dio.

Il concerto ha rappresentato il primo appuntamento pubblico del percorso celebrativo, che nei prossimi mesi sarà accompagnato da altre iniziative.

“Un viaggio nella nostra storia”

Ad aprire idealmente la serata è stato il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi. “Abbiamo voluto inaugurare gli eventi celebrativi con la musica”, ha detto, spiegando che il calendario accompagnerà il territorio fino al prossimo 6 dicembre.

Capizzi ha annunciato anche “grosse novità” per i mesi a venire, senza però anticiparne i contenuti. L’obiettivo dichiarato è utilizzare la ricorrenza per ripercorrere la storia dell’ente e affrontare anche i temi legati al futuro del territorio.