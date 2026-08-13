Polivalente di Nicosia, servono interventi: sopralluogo del Libero Consorzio

Sopralluogo all’impianto Sportivo polivalente di Nicosia promosso dal consigliere provinciale delegato allo Sport, Giuseppe Castello. La struttura, di proprietà del Libero Consorzio Comunale e affidata in convenzione al Comune, è un punto di riferimento per associazioni e società sportive del territorio.

Castello ha effettuato la visita insieme al dirigente del IV settore dell’Ente, l’ingegnere Gaetano Alvano, e al geometra Filippo Fiammetta. Nel corso del sopralluogo sono state verificate alcune criticità presenti nell’impianto. Gli aspetti tecnici saranno ora oggetto di valutazione in vista della programmazione degli interventi necessari.

Gli interventi

L’obiettivo è garantire condizioni adeguate per la pratica sportiva e valorizzare una struttura utilizzata dal comprensorio. “Ho promosso questo sopralluogo per avere un quadro preciso della situazione”, ha spiegato Castello. Il consigliere ha sottolineato la necessità di programmare gli interventi per eliminare le problematiche rilevate e mantenere adeguati standard di qualità. “Promuovere lo sport significa investire nella comunità e nel futuro dei nostri ragazzi”, ha aggiunto. L’attività di monitoraggio proseguirà nell’ambito della ricognizione sugli impianti sportivi provinciali.