Libero Consorzio di Enna, dieci progressioni verticali: firmati i nuovi contratti

Dieci dipendenti del Libero Consorzio comunale di Enna hanno sottoscritto oggi i nuovi contratti dopo aver superato la procedura di progressione verticale in deroga prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. L’iniziativa consente all’Ente di coprire, almeno in parte, le carenze di organico registrate nei diversi settori.

La formalizzazione è avvenuta alla presenza del segretario generale Anna Giunta e della responsabile del Personale Daniela Rizzuto.

I dipendenti interessati

Sette dipendenti passano dall’area degli operatori a quella degli operatori esperti: Anna Manna, Anna Milazzo, Lucia Anicito, Cinzia Mungiovino, Salvatore Lo Pumo, Nunzia Schillaci e Delizia Meli.

Per Paolo Gargaglione, Salvatore Giunta e Ivan Randazzo la progressione riguarda invece il passaggio all’area degli istruttori.

Le dichiarazioni del presidente

Il presidente del Libero Consorzio, Piero Capizzi, ha spiegato che le progressioni rientrano nella seconda tranche delle procedure previste dalla contrattazione e rappresentano uno strumento per valorizzare il personale interno.

Capizzi ha inoltre ricordato come l’Ente continui a fare i conti con una significativa carenza di organico, determinata dai pensionamenti e dal lungo periodo di limitazioni alle assunzioni che ha interessato l’ex Provincia. Secondo il presidente, le nuove progressioni consentiranno di rafforzare l’organizzazione amministrativa e di garantire un migliore svolgimento delle funzioni istituzionali affidate al Libero Consorzio.