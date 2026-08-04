Troina, dal 15 settembre ingresso a pagamento al MACTRO: ecco quanto costerà

Il Comune di Troina ha approvato le nuove tariffe di accesso agli spazi del Sistema Museale Troinese (SiMut), che entreranno progressivamente in vigore a partire dal mese di settembre.

Dal 1° settembre saranno applicati i nuovi biglietti per il Museo della Fotografia Robert Capa e per gli spazi espositivi della Torre Capitania, mentre per il MACTRO – Museo d’Arte Contemporanea di Troina l’ingresso resterà gratuito fino al 15 settembre.

Le nuove tariffe

Il tariffario prevede un biglietto intero di 6 euro, un ridotto di 4 euro per giovani, scuole e gruppi, un biglietto family da 12 euro e un biglietto unico da 10 euro per visitare tutti gli spazi del Sistema Museale Troinese.

Sono inoltre previste agevolazioni e l’ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni, le persone con disabilità, i giornalisti e le guide turistiche.

Il bilancio del MACTRO

La scelta di prorogare la gratuità del MACTRO è legata ai risultati registrati dopo l’apertura del museo, inaugurato il 3 luglio. Secondo il Comune, nelle prime settimane la struttura ha accolto un numero di visitatori superiore alle previsioni, con presenze provenienti da diverse province siciliane e da altre regioni italiane.

«Abbiamo deciso di mantenere gratuito l’ingresso fino al 15 settembre per consentire a un numero ancora maggiore di cittadini e visitatori di conoscere il nuovo museo», afferma il sindaco Alfio Giachino, sottolineando come il MACTRO rappresenti uno degli elementi centrali della strategia di valorizzazione culturale e turistica della città”