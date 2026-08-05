I controlli su EcoEnnaServizi, incarico da 10 mila euro

E’ stato assegnato con affidamento diretto l’incarico al presidente dell’Ordine dei commercialisti di Enna e degli Esperti Contabili di Enna Marco Montesano, per il check up sui conti e sulla gestione di EcoEnnaServizi, la società partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti in città. L’importo stabilito è di 10mila euro, comprensivo di Iva e altri oneri di legge.

La determina

E’ quanto emerge nella determina dirigenziale n. 678 del 29 luglio 2026, firmata dal dirigente dell’Area 3 Risorse Finanziarie, Letterio Lipari, l’ente ha affidato un incarico di due diligence gestionale a Montesano.

L’incarico è stato assegnato con affidamento diretto, una procedura che la legge sui contratti pubblici consente per importi contenuti, senza obbligo di consultare più professionisti. La scelta era stata autorizzata a monte da una delibera di Giunta Crisafulli del 17 luglio scorso, che aveva demandato al dirigente dell’Area 3 il compito di individuare il professionista a cui affidare il controllo.

Le ragioni delle verifiche

Le ragioni della verifica, secondo quanto scritto nell’atto, nascono dall’insediamento della nuova Amministrazione comunale, avvenuto lo scorso 27 maggio. Il Comune spiega di dover conoscere in tempi rapidi lo stato reale della società partecipata, sia per tutelare i cittadini sia per rispettare gli obblighi di controllo previsti dalla normativa sulle società in house, quelle cioè su cui l’ente esercita un controllo diretto e stringente, simile a quello che eserciterebbe su un proprio ufficio.

Nella determina si fa riferimento anche a verbali prodotti dall’ufficio comunale competente per il cosiddetto “controllo analogo”, dai quali sarebbe emersa la necessità di approfondire alcuni aspetti della gestione della società. Il documento non entra però nel dettaglio di quali criticità specifiche siano state riscontrate: si limita a richiamare l’esigenza di un supplemento di verifica. Il Comune sottolinea comunque che quello dei rifiuti è il servizio pubblico che pesa di più sulle casse comunali e sulle tasche dei cittadini, il che giustificherebbe, secondo l’Amministrazione, un’attenzione particolare.

La due diligence dovranno fornire un quadro dettagliato della situazione giuridica e organizzativa di EcoEnnaServizi, individuando eventuali rischi, vulnerabilità e margini di miglioramento.

Il dibattito in città

La notizia dell’incarico ha già acceso il dibattito politico in città. Diversi osservatori si interrogano sul significato di un controllo così ravvicinato a distanza di poche settimane dall’insediamento della nuova Giunta, chiedendosi se dietro la verifica si nasconda una situazione più seria di quella lasciata intendere nell’atto amministrativo. A stemperare i timori è intervenuto l’assessore Colaleo, che ha voluto rassicurare cittadini e dipendenti della partecipata sulla tenuta della società e sulla stabilità dei posti di lavoro, invitando a non drammatizzare un atto che, ha fatto capire, rientra nell’ordinaria attività di vigilanza che ogni Amministrazione è tenuta a esercitare sulle proprie partecipate.