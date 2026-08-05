Premio Top Optician Italia a Paglia di Calascibetta, l’ottico del Dalai Lama

C’è anche l’Ottica di Giuseppe Paglia tra le ottanta realtà premiate con il riconoscimento “Top Optician Italia 2026”, assegnato a Castelbrando, in provincia di Treviso. Il punto vendita di Calascibetta entra così tra le eccellenze italiane del settore ottico, selezionate per competenza professionale, innovazione e qualità del servizio.

Il riconoscimento nazionale

“Top Optician Italia 2026” è un format che valorizza le migliori realtà dell’ottica italiana sulla base di criteri legati all’alta preparazione tecnica, alla capacità di innovare e alla visione imprenditoriale.

“Quando ci hanno detto che dovevamo ritirare il premio è stato un momento di gioia – spiegano Giuseppe Paglia e la moglie Giusi Argurio, ottico anche lei –. È un riconoscimento nazionale che ci ripaga di tanti sacrifici e lo vogliamo dedicare ai nostri genitori. Salire sul palco è stata una forte emozione, perché pensi al tanto lavoro fatto per dare un servizio di qualità”.

L’Associazione Italiana Ottici ha premiato le attività non in base al numero di occhiali venduti, ma considerando la preparazione professionale, la qualità del servizio e il rapporto costruito con la clientela.

I precedenti riconoscimenti

Per l’Ottica Paglia non si tratta del primo traguardo nazionale. In passato il punto vendita ha ricevuto il “Best Store Award” nella categoria Design, confermando il percorso di crescita intrapreso negli anni.

Il ricordo degli occhiali donati al Dalai Lama

Tra gli episodi più significativi della storia dell’attività resta quello del 2017, quando l’Ottica Paglia fornì due prestigiosi paia di occhiali destinati al Dalai Lama, massima autorità spirituale buddista e Premio Nobel per la Pace, in occasione della sua visita in Sicilia.

“Sembrava uno scherzo quella telefonata che arrivava da Berlino, invece era tutto vero – racconta Giuseppe Paglia –. Era un pomeriggio di settembre quando risposi al telefono e dall’altra parte della cornetta c’era Sergio Eusebi, titolare del marchio Kuboraum. ‘Vorrei far dono al Dalai Lama di due modelli di occhiali Kuboraum, so che lei è anche nostro rivenditore. C’è modo di trovarli? Lei li avrebbe?’, mi disse. Incredulo ed emozionato risposi di averli, così fu fatta l’ordinazione”. Per l’Ottica Paglia quella destinata al Dalai Lama resta, ancora oggi, l’ordinazione più prestigiosa della propria storia.