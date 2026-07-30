Calascibetta festeggia San Pietro: tre giorni di celebrazioni, concerto di Lorenzo Fragola

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo, patrono della cittadina xibetana. Tre serate di festa, a partire da sabato, la cui conclusione sarà lunedì 3 agosto, giorno della solenne processione del simulacro. Un’occasione, anche, per salutare don Maurizio Nicastro, l’arciprete, che, per motivi legati allo studio, lascerà Calascibetta il prossimo 22 agosto per andare a svolgere la sua attività pastorale a Caltanissetta.

La festa del patrono e la processione

La comunità xibetana, dunque, si appresta a venerare il suo santo Patrono, con la festa che culminerà lunedì prossimo, alle ore 20, quando il simulacro del santo verrà portato a spalla dai confrati lungo le stradine del paese.

Un percorso di oltre due chilometri che inizierà e si concluderà all’interno della Regia Cappella Palatina, dove saranno celebrate le funzioni eucaristiche, in particolare modo quella delle ore 19, che precede la processione, e quella della mattina, alle 10:30, in presenza delle autorità cittadine.

Musica e spettacolo in piazza Umberto I

Un connubio tra religione e folclore, con la presenza di due importanti nomi della musica italiana: domenica 2 agosto sarà presente Shade, tra i rapper e cantautori italiani più apprezzati degli ultimi anni, che ha conquistato milioni di ascolti con brani come “Autostop”, “Bene ma non benissimo” “Irraggiungibile” e “Amore a prima Vista”, mentre lunedì 3 agosto toccherà a Lorenzo Fragola esibirsi in piazza Umberto I.

Vincitore dell’ottava edizione di “X Factor”, Lorenzo Fragola ripercorrerà i brani che hanno segnato la sua carriera: “Siamo uguali”, “D’Improvviso”, “Fuori c’è il sole” e altri ancora.

Il programma degli eventi

“Due grossi appuntamenti – spiega il sindaco Piero Capizzi – realizzati grazie alla collaborazione con la Pro Loco, la Dal Vivo Produzioni e il supporto della T.P.R. Organizzazioni di Enna”.

Sabato 1 agosto spazio alla danza, con il saggio di fine anno delle allieve della locale scuola “Giulia Dance”.

Navetta gratuita per raggiungere i festeggiamenti

In occasione della festa, l’amministrazione comunale, con l’assessore al ramo Daniele La Paglia, ha predisposto un servizio navetta gratuito dal piazzale campo sportivo a piazza Umberto I, domenica dalle ore 19:30 alle 3 di notte e lunedì dalle 18:30 alle 3. Una corsa ogni 15 minuti che collegherà l’area parcheggio di contrada Pianolonguillo con la piazza dei festeggiamenti.

Foto tratta dal sito della Pro Loco di Calascibetta