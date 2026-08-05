Sanità, la dermatologa Aleo assunta dall’Asp di Enna

Il servizio di dermatologia dell’Asp di Enna si rafforza con l’arrivo della dottoressa Alice Aleo, che dal 16 agosto prenderà servizio con un incarico a tempo indeterminato di 18 ore settimanali nei poliambulatori della provincia. La specialista svolgerà otto ore di attività a Enna, altre otto a Piazza Armerina e due ore a Valguarnera.

Rafforzata l’attività ambulatoriale

L’assunzione è stata disposta con delibera del direttore generale Mario Zappia e conclude il percorso avviato a maggio con il bando per l’assegnazione di 30 ore settimanali di specialistica ambulatoriale in dermatologia.

L’individuazione della dottoressa Aleo è avvenuta attraverso le graduatorie previste dall’Accordo Collettivo Nazionale per la specialistica ambulatoriale, d’intesa con i direttori dei Distretti sanitari interessati.

L’obiettivo dell’Asp

“L’arrivo di uno specialista stabile nei poliambulatori di Enna, Piazza Armerina e Valguarnera consentirà di ridurre i tempi di attesa e di avvicinare le cure ai cittadini, in particolare alle persone più fragili”, ha dichiarato il direttore generale Mario Zappia.