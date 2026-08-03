Asp di Enna, liquidati i premi di produttività al personale

L’Azienda sanitaria provinciale di Enna afferma di aver completato la procedura per il riconoscimento e il pagamento dei premi di produttività destinati al personale dipendente.

Il provvedimento riguarda la retribuzione accessoria collegata alla valutazione della performance individuale e organizzativa, così come previsto dai contratti collettivi nazionali. I premi sono attribuiti in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole unità operative.

Il percorso avviato dall’Azienda

La Direzione strategica, composta dal direttore generale Mario Zappia, dal direttore amministrativo Maria Sigona e dal direttore sanitario Paolo La Paglia, evidenzia come il pagamento si inserisca in un percorso di valorizzazione del personale e di gestione ordinata dei fondi contrattuali.

Negli ultimi mesi l’Asp aveva già approvato le graduatorie per i differenziali economici di produttività che hanno interessato oltre 300 dipendenti, oltre a recepire i decreti regionali sulle premialità destinate al personale dei Pronto soccorso e dell’emergenza-urgenza. L’Azienda ha inoltre provveduto all’adeguamento economico e alla liquidazione degli arretrati previsti dal rinnovo del contratto nazionale 2022-2024.

Sigona: «Procedure concluse nei tempi previsti»

«L’attenzione al personale deve tradursi in atti concreti e in tempi certi – afferma il direttore amministrativo Maria Sigona –. Abbiamo lavorato perché le procedure fossero completate senza rinvii e perché le somme spettanti arrivassero effettivamente ai lavoratori. È un dovere dell’Amministrazione, ma anche un modo per riconoscere l’impegno che ogni giorno i professionisti della sanità garantiscono ai cittadini».