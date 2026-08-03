Barrafranca, ControCorrente apre un nuovo circolo: il responsabile è Biagio Bevilacqua

ControCorrente, il movimento politico guidato dal deputato regionale Ismaele La Vardera, amplia la propria presenza nella provincia di Enna con l’apertura di un nuovo presidio territoriale a Barrafranca.

L’annuncio è stato diffuso dal coordinatore regionale del movimento, Gandolfo Lo Verde, che ha dato il benvenuto al gruppo di cittadini che ha aderito al progetto politico.

Il nuovo riferimento a Barrafranca

A guidare il nuovo “faro”, come viene definita l’articolazione territoriale di ControCorrente, sarà Biagio Bevilacqua.

Nella nota, Lo Verde sottolinea come l’apertura del presidio rappresenti un ulteriore passo nel percorso di radicamento del movimento nei comuni dell’Ennese, ritenuti meritevoli di maggiore attenzione sul piano politico e amministrativo.

Le prime iniziative

Tra le prime attività annunciate dal nuovo gruppo di Barrafranca figura la raccolta firme a sostegno della petizione sull’emergenza idrica promossa da ControCorrente a livello regionale.

Biagio Bevilacqua, responsabile del presidio locale, ha espresso soddisfazione per l’avvio dell’iniziativa, ribadendo l’intenzione di contribuire alle attività del movimento sul territorio e di sostenere le campagne promosse da ControCorrente. “Siamo pronti a dare il nostro contributo ed il nostro sostegno al progetto di ControCorrente, unica speranza in uno scenario politico siciliano profondamente triste, decadente e depresso”.