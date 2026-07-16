Troina: circa mille visitatori nelle prime settimane di apertura del MACTRO

A pochi giorni dall’inaugurazione, avvenuta il 3 luglio, il MACTRO, Museo d’Arte Contemporanea del Comune di Troina, ha registrato circa mille visitatori. Secondo i dati diffusi dall’amministrazione comunale, l’affluenza ha interessato sia la comunità locale, con una significativa presenza di giovani, studenti e insegnanti, sia turisti provenienti dall’estero, in particolare da Stati Uniti, Canada, Francia, Malta e Belgio. Sul fronte regionale, i flussi più consistenti sono arrivati nello scorso fine settimana dalle province di Catania e Siracusa.

Spazi culturali e attività formative

Il museo è utilizzato anche dagli studenti universitari che frequentano l’aula studio e lettura della biblioteca comunale, integrata con i nuovi spazi espositivi. La struttura ha inoltre avviato contatti con istituti scolastici, accademie e scuole d’arte della Sicilia per programmare visite guidate e percorsi didattici dedicati all’arte contemporanea.

Orari e mostra in corso

Il MACTRO è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. L’ingresso resterà gratuito fino al 31 luglio. Nelle sale è visitabile la mostra temporanea “L’umana catarsi” dell’artista Edi Brancolini, ispirata alla “Divina Commedia” di Dante Alighieri, che rimarrà allestita fino all’8 novembre.