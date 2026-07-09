Libero Consorzio, cambio nel Mpa: escono D’Angelo e Di Costa, entrano Amato e Scardilli

Cambio nel Mpa-Grande Sicilia al Libero consorzio. Si sono dimessi Filippa D’Angelo e Maria Di Costa dal lasciando il posto a Marco Amato, presidente del Consiglio comunale di Regalbuto, ed a Antonio Scardilli, vicesindaco di Gagliano Castelferrato. L’avvicendamento segna il passaggio di consegne all’interno del gruppo consiliare, che punta a proseguire l’attività istituzionale sul territorio provinciale.

Il cambio nell’assemblea provinciale

Con il subentro di Amato e Scardilli si completa il ricambio dopo le dimissioni dei due consiglieri uscenti. Il movimento sottolinea la volontà di garantire continuità all’azione amministrativa e al lavoro svolto negli ultimi mesi all’interno del Libero Consorzio, confermando il ruolo degli amministratori locali nella rappresentanza delle comunità dell’Ennese.

Sull’avvicendamento è intervenuto l’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, che ha ringraziato Filippa D’Angelo e Maria Di Costa per l’attività svolta durante il mandato, evidenziandone l’impegno istituzionale e il contributo offerto all’attività dell’ente.

Gli auguri ai nuovi consiglieri

Nel dare il benvenuto ai nuovi componenti dell’assemblea, Colianni ha espresso fiducia nel lavoro che Marco Amato e Antonio Scardilli saranno chiamati a svolgere, definendoli amministratori con esperienza e conoscenza delle esigenze dei territori interni della provincia.

L’assessore regionale ha infine ribadito la volontà di Mpa-Grande Sicilia di continuare a valorizzare il ruolo degli amministratori locali, ritenendo che proprio dai territori possano arrivare le risposte alle principali esigenze delle comunità, e ha formulato ai due neo consiglieri gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico istituzionale.