Matasso (FIAP), Piero Fagone maestro di giornalismo libero, rigoroso ed imparziale

La Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP) della Sicilia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Piero Fagone, figura eminente del giornalismo siciliano e nazionale, cronista parlamentare di altissimo magistero, interprete rigoroso e appassionato della vita democratica e istituzionale del Paese, scomparso a 91 anni.

«Con Piero Fagone – dichiara Antonio Matasso, presidente regionale di FIAP Sicilia – se ne va un giornalista capace di coniugare competenza, misura e indipendenza di giudizio. La sua imparzialità non fu mai distacco freddo, ma una postura morale fatta di fedeltà alla verità dei fatti e di rispetto profondo per il pluralismo democratico».

Matasso ricorda inoltre «la sensibilità che Piero Fagone seppe sempre dimostrare verso le istanze della comunità dei socialisti democratici e riformisti, così come a tutto il mondo laico, guardando a questo insieme di storie politiche con attenzione, equilibrio e consapevolezza del contributo offerto alla costruzione della democrazia repubblicana».

Particolare rilievo assume, nel ricordo di FIAP Sicilia, anche il rapporto di intensa compenetrazione umana, culturale e civile che Piero Fagone intrattenne con Capo d’Orlando, cittadina tirrenica del messinese alla quale rimase profondamente legato e che seppe riconoscere in lui una voce autorevole, limpida e partecipe.

«Alla famiglia, ai colleghi e a quanti ne hanno apprezzato l’opera – conclude Matasso – giunga il cordoglio commosso di FIAP Sicilia. La memoria di Piero Fagone resterà patrimonio vivo per tutti noi, a cominciare dal mondo della politica e della carta stampata».

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA