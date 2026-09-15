Aeroporto nell’Ennese, Capizzi convoca sindaci, deputati e Kore

L’attività eruttiva dell’Etna riporta al centro dell’attenzione l’emergenza legata ai voli da e per Catania e torna di attualità l’ipotesi di uno scalo aeroportuale nel territorio ennese.

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi ha convocato un tavolo di confronto per discutere dell’ipotesi di localizzare uno scalo aeroportuale nel territorio ennese. La riunione si terrà martedì 22 settembre alle 11.30 nella sala riunioni dell’Ente.

L’incontro saltato ad agosto

In realtà, questo incontro era stato prima caldeggiato e poi convocato dal sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, nell’ambito della Conferenza dei sindaci della provincia di Enna, per il 20 agosto nella sede del Libero consorzio. Il vertice è poi slittato, come riferito da Capizzi a ViviEnna, perché diversi sindaci erano ancora in vacanza.

La convocazione

La lettera di convocazione è stata inviata questa mattina ai sindaci del territorio, alla deputazione regionale e nazionale, al presidente della Kore e all’assessore regionale all’Energia.

L’iniziativa arriva mentre l’Etna ha ripreso la propria attività eruttiva e torna così sul tavolo il tema delle conseguenze che l’attività del vulcano può avere sull’operatività dell’aeroporto di Catania.

Il precedente dell’aeroporto di Catania

Nel testo della convocazione, Capizzi richiama la situazione verificatasi in precedenza, quando la presenza di cenere vulcanica aveva provocato il blocco prolungato dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, con conseguenze sulla mobilità dei passeggeri e sul comparto turistico ed economico dell’isola.

È proprio alla luce di questa situazione che il presidente del Libero Consorzio, come emerge nella nota arrivata alle redazioni, aveva già posto l’attenzione sulla necessità di individuare possibili soluzioni alternative o di supporto. Sulla carta, su un possibile nuovo scalo nell’Ennese, nella Valle del Dittaino, si sono espressi positivamente tutti i big della politica ennese, da destra a sinistra, come il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, ed il presidente provinciale di FdI, Nino Cammarata.

Il confronto sull’ipotesi di uno scalo ennese

Il tavolo convocato da Capizzi punta ora a riportare il tema all’attenzione dei rappresentanti istituzionali del territorio e della Regione.

La riunione del 22 settembre coinvolgerà i sindaci, la deputazione regionale e nazionale, il presidente della Kore e l’assessore regionale all’Energia. Al centro del confronto ci sarà l’ipotesi di localizzare uno scalo aeroportuale nel territorio ennese. Naturalmente, il tavolo non deciderà se l’aeroporto si farà, di certo ci sarebbe un’indicazione politica della provincia di Enna al Governo regionale e nazionale.