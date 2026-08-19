Aeroporto, Capizzi: conferenza dei sindaci rinviata a settembre

La Conferenza dei sindaci della provincia di Enna, convocata dal sindaco di Enna per il 20 agosto alle 11 nella sede del Libero Consorzio di Enna per discutere del progetto del nuovo aeroporto nella Valle del Dittaino, non si terrà nella data prevista.

La comunicazione del presidente del Libero Consorzio

A renderlo noto è il presidente del Libero Consorzio, Piero Capizzi, che in un messaggio giunto alla redazione di ViviEnna spiega come la riunione sia stata rinviata a data successiva, presumibilmente ai primi di settembre.

Alla base della decisione, riferisce Capizzi, un giro di consultazioni informali con i sindaci del territorio, dal quale sarebbe emersa l’indisponibilità di molti primi cittadini a partecipare all’incontro, assenti dai rispettivi comuni per le ferie estive. Da qui la scelta di posticipare il confronto, ritenuto troppo rilevante per essere affrontato con una partecipazione ridotta.

Il tema dello scalo aereo

Il tema resta comunque aperto e destinato a tornare rapidamente al centro dell’agenda istituzionale della provincia. Il progetto dello scalo tra Catenanuova e Agira, tornato d’attualità dopo la paralisi dell’aeroporto di Catania per le ceneri vulcaniche dell’Etna, continua infatti a raccogliere consensi trasversali tra gli amministratori locali, che nelle prossime settimane saranno chiamati a esprimersi sull’indirizzo politico da trasferire alla Regione.