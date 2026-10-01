Troina, partita la tappa della Lampada della Pace di Assisi: il programma fino al 4 ottobre

È iniziata oggi, 1° ottobre, la tappa di Troina del “Giro d’Italia per la Pace” della Lampada della Pace di Assisi, che resterà in città fino a domenica 4 ottobre. L’iniziativa è promossa dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, di cui fa parte il Comune di Troina, e dalla Rete Nazionale Scuole di Pace.

La giunta comunale ha coinvolto nell’organizzazione scuole, associazioni, parrocchie e giovani, predisponendo un programma articolato su quattro giornate.

L’accoglienza e gli appuntamenti di venerdì

La tappa si è aperta oggi alle 18, in piazza Conte Ruggero, davanti al palazzo di città, con l’accoglienza e la benedizione della Lampada.

Domani, 2 ottobre, alle 9.30 è prevista la marcia della pace dal plesso scolastico Mulino a Vento al Parco, organizzata dall’Istituto Omnicomprensivo “Don Bosco-Majorana” e dall’associazione Traynante.

Alle 18, al Museo d’arte contemporanea dell’ex convento del Carmine, si terrà la tavola rotonda “Costruire Futuri: Sentieri e Dialoghi di Pace”. In serata, alle 20.30, piazza Giacomo Matteotti ospiterà il musical “Francesco, una voce oltre il tempo”, del gruppo Casa dei Giovani.

Il programma del fine settimana

Sabato 3 ottobre gli appuntamenti inizieranno alle 10, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, con la celebrazione eucaristica e le preghiere organizzate dai gruppi parrocchiali. Alle 19, nella chiesa di San Silvestro, è prevista la celebrazione del transito. Alle 20.30, in piazza Falcone e Borsellino, spazio al Concerto per la pace con i gruppi musicali locali.

Domenica 4 ottobre, alle 9.30, allo stadio comunale Silvio Proto si terranno i “Giochi per la pace”, organizzati dalle società sportive locali e dalla cooperativa “Iblei Servizi Territoriali”.

Il corteo con il Sudario della memoria

Sempre domenica, alle 9.30, da piazza Giacomo Matteotti allo stadio comunale si muoverà il corteo con il “Sudario della memoria”, un lenzuolo lungo 70 metri che, secondo gli organizzatori, riporta i nomi di 21 mila bambini e bambine uccisi nella Striscia di Gaza durante il conflitto.

Con i “Giochi per la pace” è prevista la conclusione della quattro giorni troinese del “Giro d’Italia per la Pace”.