Troina ospita il Giro d’Italia per la Pace: 4 giorni tra scuola, musica e sport

Troina ospiterà dal 1° al 4 ottobre una tappa del “Giro d’Italia per la Pace”, legata all’arrivo in città della Lampada della Pace di Assisi. Quattro giornate tra incontri, iniziative scolastiche, momenti religiosi, musica e sport, con il coinvolgimento di associazioni, parrocchie e istituti del territorio.

Scuola, teatro e riflessione

Il programma partirà giovedì 1° ottobre con l’arrivo della Lampada davanti al Palazzo Municipale e la benedizione in piazza Conte Ruggero. Venerdì sarà dedicato soprattutto alle scuole, con la Marcia della Pace dal plesso Mulino a Vento al Parco Baden Powell. Nel pomeriggio, al Mactro, è prevista la tavola rotonda “Costruire Futuri: Sentieri e Dialoghi di Pace”, mentre in serata andrà in scena il musical Francesco, una voce oltre il tempo.

Preghiera, musica e sport

Sabato spazio alle celebrazioni nelle chiese di Santa Maria degli Angeli e San Silvestro, quindi al Concerto per la Pace in piazza Falcone e Borsellino. Domenica, allo stadio comunale “Silvio Proto”, la manifestazione si chiuderà con i “Giochi per la Pace”, la benedizione finale e la cerimonia conclusiva.