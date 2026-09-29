Lo sport e il Vivere Sano contro le dipendenze, torna il progetto @Lab_School

Al via da Marsala per le scuole del trapanese giovedì 1 ottobre gli incontri di promozione del benessere psicofisico che usano lo sport per prevenire e contrastare l’insorgenza delle dipendenze tra gli alunni degli Istituti Scolastici dell’isola. Attività organizzate per la seconda annualità del progetto @Lab_School dall’associazione palermitana Vivi Sano.

Un ulteriore importante intervento di prevenzione promosso dall’lstituto Comprensivo G.E. Rizzo di Melilli – Siracusa, scuola capofila della Rete SALUS SCUOLE SHE (School for Health in Europe) Sicilia. Uno step successivo del progetto@LAB_SCHOOL. AZIONI A CONTRASTO E PREVENZIONE DALLE DIPENDENZE II ANNUALITA’ finanziato dall’assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana.

Una rete di Scuole, la SHE, attivata grazie all’intesa tra l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, per promuovere salute e benessere nella popolazione scolastica.

Un progetto sperimentale in ambito regionale attraverso una didattica innovativa che prevederà per il prossimo trimestre attività di educazione non formale attraverso lo sport, la promozione dell’adozione di stili di vita sani e il benessere psicofisico nella comunità scolastica e nei luoghi sportivi, anche destrutturati, dove si svolgeranno le giornate.

L’intervento prevede l’organizzazione di dimostrazioni e prove di discipline sportive inclusive anche non convenzionali, incontri con testimonianze di maestri di vita e di sport e attività formative rivolte ai docenti sulla prevenzione e il contrasto delle dipendenze patologiche per favorire l’individuazione precoce di situazioni di disagio tra gli alunni e l’eventuale raccordo, attraverso gli esperti di Vivi Sano, con i servizi pubblici di secondo livello.

È previsto anche un corner dedicato alla promozione della donazione del sangue, perché donare rappresenta un comportamento prosociale e un’espressione concreta di cittadinanza attiva. L’attività sportiva viene così proposta anche come occasione per promuovere comportamenti sani, responsabili e orientati al benessere.

Nove appuntamenti per nove province e un grande evento finale previsto a metà dicembre con la presentazione e il report di tutte le iniziative messe in campo dalla seconda annualità di @Lab_School.





Luogo: Scuole, vari istituti, 1, MARSALA, TRAPANI, SICILIA