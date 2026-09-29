Carabinieri, a Nicosia il titolo di “Veterano della Difesa” a Giuseppe Battaglia

Un incontro tra generazioni dell’Arma si è svolto nei giorni scorsi al Comando Compagnia Carabinieri di Nicosia, dove i militari in servizio hanno accolto una rappresentanza della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il riconoscimento al veterano

Nel corso dell’incontro, il comandante della Compagnia, capitano Giacomo La Manna, ha consegnato al vice brigadiere in congedo Giuseppe Battaglia il titolo onorifico di “Veterano della Difesa”, riconoscimento legato al servizio prestato e al rapporto mantenuto con l’Istituzione.

Il legame con l’Arma

L’iniziativa ha offerto anche un momento di confronto tra carabinieri in servizio e congedati, nel segno della continuità tra esperienze, memoria e tradizioni. La cerimonia si è conclusa in un clima di cordialità, ribadendo il rapporto tra le diverse generazioni dell’Arma e l’Associazione Nazionale Carabinieri.