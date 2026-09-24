Ndrìa e Ntonietta, Romeo e Giulietta in galloitalico: lo spettacolo degli studenti a Nicosia

“Ndrìa e Ntonietta” è una tragicommedia in dialetto nicosiano, liberamente tratta dalla tragedia “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare, che è stata messa in scena dagli studenti dell’IIS Fratelli Testa nella piazza dove c’è il palazzo municipale con il supporto dell’amministrazione comunale di Nicosia e del sindaco Anna Maria Gemmellaro. Quest’opera teatrale è nata nell’ambito del progetto “A lezione di galloitaliaco” dell’IIS Fratelli Testa, curato dai docenti Patrizia Venuta e Monia Cammarata, che ha lo scopo di riscoprire e valorizzare il patrimonio linguistico locale.

Il galloitalico diventa lingua teatrale

Questo progetto – sostengono le due docenti – dimostra che il galloitalico possa essere utilizzato anche come lingua teatrale perché consente il passaggio da un registro linguistico ad un altro, dalla commozione all’ironia, dalla leggerezza alla tensione drammatica.

Nel testo in galloitalico non si parla delle famiglie veronesi dei Montecchi e dei Capuleti, ma dei Mariani e i Nicoleti, che erano due fazioni storiche nicosiane in permanente conflitto.

La storia di Romeo e Giulietta diventa nicosiana

La tragica vicenda di due giovani veronesi, che non possono coronare il loro amore perché lo loro rispettive famiglie si odiano, è ricondotta nella realtà nicosiana con riferimenti riconducibili alla tradizione linguistica locale.

Hanno interpretato i personaggi della tragicommedia “Ndrìa e Ntonietta” gli studenti: Michela Mobilia, Cristian Ginerio, Enrico Conte, Nicola Rizzo, Giovanni Condorelli, Benedetta Gentile, Giusy Mobilia, Maria Pia Rizzo, Francesco Giusto, Felice Bruno e Rosario Ridolfo.

Gli studenti protagonisti dello spettacolo

La prof Venuta ha detto che “gli studenti non sono stati semplici interpreti, ma protagonisti di un percorso che li ha messi a contatto con una parte importante della storia e dell’identità della propria comunità”.

Anche due docenti hanno svolto la loro parte: Alessandro Rizzo (attore e presentatore) Giuseppe Li Volsi (voce narrante).

Musiche, costumi e allestimento

All’allestimento dello spettacolo hanno contribuito: Samuele Scavuzzo per le musiche, Ina Bonelli e Lucia Agozzino per i costumi e Franco Nisi per il service