Pallamano Haenna ancora a zero: contro Siracusa arriva un’altra sconfitta

Ancora una buona prestazione, ma ancora nessun punto per la Orlando Pallamano Haenna, che dopo tre giornate di Serie A Gold resta ferma a quota zero.

Nel derby contro l’Albatro Siracusa, gli ennesi sono rimasti in partita per circa 50 minuti, riuscendo anche a rimontare uno svantaggio di cinque reti e portandosi a una sola lunghezza dagli avversari.

A pesare, ancora una volta, sono state però le troppe palle perse in attacco. Una decina di errori che hanno finito per condizionare il risultato, come già accaduto nelle precedenti sfide contro Fasano e Cologne.

La squadra di Fabrizio Di Vincenzo sta mostrando qualità e personalità, ma deve ancora trovare la necessaria continuità mentale richiesta dalla Serie A Gold. Ed è proprio sulla gestione dei momenti decisivi che gli ennesi dovranno lavorare.

Sabato arriva Cingoli

Da giovedì la squadra tornerà in palestra per preparare la prossima gara interna, in programma sabato 26 settembre contro Cingoli.

I marchigiani hanno due punti in classifica e arrivano dalla sconfitta nel derby contro Chiaravalle. Per Haenna sarà dunque una sfida importante per provare a muovere finalmente la classifica.

«Dobbiamo essere molto più concentrati e attenti – commenta il direttore sportivo Enzo Arena – perché certi errori in Serie A Gold non si possono commettere e poi si pagano nell’arco dei 60 minuti».

Arena chiama infine a raccolta il pubblico: «Pensiamo a preparare a dovere il prossimo impegno casalingo contro il Cingoli ed esortiamo il pubblico a venirci a incitare».